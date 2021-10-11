Казань, 11 октября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. В Татарии с 11 октября в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией объявлена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач республики Марина Патяшина.

Minzdrav.tatarstan.ru Вакцинация от коронавируса в Татарии

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Обязательную вакцинацию должны пройти жители региона от 60 лет и старше, сотрудники образовательных, социальных и медицинских учреждений, работники сфер энергетики, транспортных, промышленных, строительных и сельскохозяйственных организаций, государственные и муниципальные служащие, а также сотрудники правоохранительных органов. Вакцинации от COVID-19 подлежат и работники бань, парикмахерских, спортучреждений, сотрудники почты, банков, такси, салонов сотовой связи, организаций ЖКХ, объектов бытовых услуг, общественного питания, торговли. Также обязательная иммунизация касается работников библиотек, музеев, досуговых и развлекательных центров, кино, концертных и выставочных залов, детских лагерей, сферы туризма, работников СМИ, ветклиник, аптек, гостиниц, автосервисов, студентов, проходящих производственную практику за пределами вузов и сузов.

Руководители предприятий до 6 декабря обязаны обеспечить вакцинацию сотрудников вторым компонентом антиковидных вакцин. Работники, не прошедшие первый этап вакцинации, с 9 ноября должны быть отстранены от работы. С 7 декабря отстранят сотрудников, не получивших второй компонент вакцины от COVID-19.

Жителям с противопоказаниями к прививке необходимо документально их подтвердить. Для населения старше 60 лет будет организована вакцинация на дому. В трудовых коллективах должны быть привиты не менее 80% сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с 11 октября ужесточили антиковидные меры. Предъявить QR-код потребуется жителям при посещении учреждений общепита, спортивных центров, бассейнов, фитнес-парков, аквапарков, торговых центров площадью свыше 400 кв. метров.

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