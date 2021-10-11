Владимир, 11 октября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Во Владимирской области, по данным на 11 октября, первый этап вакцинации против COVID-19 прошли 342 тыс. 84 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт вакцинации от коронавируса

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Полностью вакцинацию против новой коронавирусной инфекции завершили 323 тыс. 474 человека.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе были выявлены 56 тыс. 822 носителя коронавируса. Скончались 2048 человек.