Красногорск, 11 октября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Ежегодно в Подмосковье выявляют порядка 20 тыс. новых случаев онкологических заболеваний. Об этом 11 октября заявила зампред правительства региона — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Онкология

При этом в более чем половине всех случаев онкологию удается выявить на ранних стадиях. Это обстоятельство способствует эффективному лечению заболеваний.

«Всего в Московской области пациентов с онкологическими заболеваниями порядка 220 тысяч. Мы ежегодно выявляем 20−25 тыс. новых случаев заболеваний. Количество заболеваний, выявленных на ранних стадиях, порядка 59%», — сказала Стригункова.