Африн, Сирия, 11 октября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. В сирийском городе Африн, который находится на севере провинции Алеппо, прогремел взрыв заминированного автомобиля. Об этом 11 октября сообщает государственное агентство телерадиовещания Сирии.

Les Chatfield Взрыв автомобиля

«Есть раненые в результате подрыва заминированной машины в Африне, провинции Алеппо. Территория, контролируемая протурецкими бандформированиями», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября стало известно, что в результате действий незаконных вооруженных формирований, остающихся в сирийской зоне «Идлиб», погиб сирийский военный и ранен мирный житель.