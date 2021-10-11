Ново-Огарево, Московская область, , 15:27 — REGNUM Россия способна занять ведущие позиции в мире в сельскохозяйственной отрасли. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании о научно-техническом обеспечении развития АПК.

Сельское хозяйство Government-nnov.ru

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«У наших производителей есть все возможности, чтобы насытить внутренний рынок и занять при этом ведущие позиции в мире. Собственно говоря, это и происходит уже сегодня по целому ряду направлений», — заявил Путин.

«При этом речь идёт не только об экспорте самого продовольствия — нужно активнее продвигать на глобальные рынки и наши современные аграрные технологии», — указал он.