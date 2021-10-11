Тамбов, 11 октября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. В Тамбовской области к 10 октября первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции прошли 377 тыс. 355 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

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Количество прошедших первый этап вакцинации составляет 67,7% от запланированного числа

Полностью вакцинацию завершили 352 тыс. 304 человека. Это составляет 93,4% от плана.

За последнюю неделю доля вакцинированных выросла на 0,8% и составил 56,4%.