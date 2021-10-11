Афины , 11 октября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Лидер греческой парламентской партии «Движение за перемены» (KINAL) Фотини Геннимата выступила за необходимость немедленного решения проблемы повышения цен, которое затрагивает домашние хозяйства, малые и средние предприятия и фермеров. Об этом сообщает AMNA 10 октября.

Греция

Правительство страны принимает временные и недостаточные меры, полагает Геннимата.

«Нам нужно немедленно повысить минимальную заработную плату до 751 евро, нам нужен контроль со стороны компетентных органов для борьбы со спекуляцией, и нам нужно в первую очередь снизить НДС на продукты питания, налог на потребление, налог на топливо, чтобы иметь возможность поддерживать домохозяйства. Очевидно, что правительство [Кирьякоса] Мицотакиса не заботится о большинстве людей. Он строит Грецию для немногих», — отметила она.

По этой причине она призвала всех прогрессивных граждан активно участвовать в выборах 5 декабря, чтобы укрепить усилия в направлении новых перемен, в которых нуждается страна.