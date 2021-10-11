София, 11 октября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Массовые выступления представителей профсоюзных организаций дорожно-строительных фирм Болгарии в Софии и других крупных городах страны могут превратиться в единую бессрочную акцию, которая завершится лишь после выполнения временным правительством страны основных требований митингующих. Об этом говорится в аналитическом прогнозе Болгарского телевидения.

Nathan Keirn Протест

Как подчёркивают независимые эксперты, участники протестов откажутся от блокирования центральных улиц болгарской столицы и ограничения движений по крупным шоссе страны в том случае, если официальная София выделит дополнительные средства на поддержку соответствующей отрасли, а также отправит в отставку главу профильного ведомства Виолету Комитову.

«Ситуация очень серьёзная, для ее решения требуется политическая воля», — сказал софийский экономист Стефан Павлов.

Напомним, утром 11 октября сотни работников дорожно-строительной сферы Болгарии перекрыли центральные улицы и площади Софии, потребовав от правительства страны подписания новых контрактов и выплаты задолженности по зарплате. В итоге на несколько часов было парализовано движение в центре болгарской столицы, а на основных шоссе, ведущих к Софии, были установлены импровизированные пикеты.

Митингующие потребовали немедленной встречи с действующим премьер-министром Болгарии Стефаном Яневым, а также пообещали продолжить выступления 12 и 13 октября. К настоящему времени грузовики и другая строительная техника из центра Софии были эвакуированы.