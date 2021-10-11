Тбилиси, , 15:24 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находясь в тюрьме купил полкилограмма мёда, что не соответствует его заявлению о голодовке. Об этом 11 октября сообщил журналистам премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Ираклий Гарибашвили PR office of Prime Minister of Georgia

«Он лично купил с помощью своей карты семь коробок мёда и отсюда получил полкилограмма. Прекратите эту ложь и введение населения в заблуждение, — сказал Гарибашвили. — Это цирк и шоу, которое мы видели в эти дни».

По мнению премьер-министра, Саакашвили заявил о голодовке, чтобы подогреть ситуацию в стране. Гарибашвили подчеркнул, что медики следят за здоровьем экс-президента и заявляют, что оно удовлетворительное.

Напомним, Саакашвили, который является гражданином Украины, задержали в Тбилиси вечером 1 октября. Он в тот же день объявил голодовку. 8 октября стало известно, что он начал принимать соки и мёд. 10 октября личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе заявил, что политика нужно срочно госпитализировать, но это потом опроверг адвокат бывшего грузинского лидера.

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