Тегеран, , 15:32 — REGNUM Иран рассчитывает, что доработанный договор о всеобъемлющем сотрудничестве с Россией будет подписан в ближайшие месяцы. Об этом официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде заявил 11 октября.

Иран DAVID HOLT

«Надеемся, что в течение нескольких месяцев мы станем свидетелями подписания этого документа», — приводит слова Хатибзаде пресс-служба ведомства.

Дипломат отметил, что потребность в доработке договора возникла несколько лет назад. Этот вопрос обсуждался во время предыдущего визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Иран.

В Тегеране сейчас готовят заключительные пункты соглашения. Когда иранская сторона закончит эту работу, документ одобрят внутри страны и передадут России.

Как сообщало ИА REGNUM, срок действия договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном, подписанного весной 2001 года, автоматически продлевался каждые пять лет. Осенью 2020 года Мохаммад Джавад Зариф, бывший тогда главой МИД Ирана, заявил о намерении Тегерана учесть в документе новые реалии.

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