Москва, , 15:20 — REGNUM Переговоры в Москве с участием заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд будут посвящены стабильности и предсказуемости в российско-американских отношениях. Об этом Нуланд сообщила 11 октября РИА Новости.

Виктория Нуланд U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«Стабильные и предсказуемые отношения», — ответила замгоссекретаря на вопрос о главной теме предстоящих переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, Нуланд прилетела в Москву 11 октября с трёхдневным визитом, её встретил посол США в России Джон Салливан. Ожидается, что в администрации президента России её примет помощник главы государства по международным деламЮрий Ушаков.

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