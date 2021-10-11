Даниловский район, Волгоградская область, 11 октября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, признан глава сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области. Чиновник в должной мере не проконтролировал строительство фонтана, в котором впоследствии погибла девятилетняя девочка, сообщили ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Марина Каширская ИА REGNUM Выключенный фонтан

Установлено, что в 2018 году сельский глава без аукциона и разработки проектной документации заключил договоры подряда с индивидуальным предпринимателем на строительство фонтана в местном парке. Работы были выполнены быстро, фонтан проработал два года, при этом электропроводка в чаше не была оснащена механической защитой, а погружной насос не был предназначен для подобных сооружений.

В июле 2020 года школьница с подругой гуляли по парку. Девочка уронила в фонтан кепку, а когда полезла за ней — получила сильнейший удар током и скончалась на месте происшествия.

Приговором суда чиновнику назначено два года лишения свободы в колонии-поселении. После этого он не сможет ещё два года занимать управленческие должности на государственной и муниципальной службе.