Ново-Огарево, Московская область, 11 октября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Развитие агропромышленного комплекса в России должно быть согласовано с решением проблем, связанных с изменением климата. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании о научно-техническом обеспечении развития АПК.

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«Считаю правильным продлить сроки действия научно-технической программы до 2030 года. И обеспечить бесперебойное выделение средств на разработку новых технологий, которые должны незамедлительно находить применение в аграрном секторе», — заявил Путин.

«При создании и внедрении передовых решений нужно обязательно учитывать необходимость адаптации сельского хозяйства к изменениям климата. Мы постоянно сейчас об этом говорим и правильно делаем. Безусловно, нужно фокусировать внимание на вопросах рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и снижения углеродной нагрузки», — указал он.