Уфа, 11 октября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Первые чартерные авиаперелёты из Нурсултана в Уфу и обратно могут запустить к началу 2022 года. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Авиаперелет

Сообщается, что кроме этого, в ходе культурного сотрудничества между Башкирией и Казахстаном планируется провести в Уфе выставку «Наследие Великой Степи», а в Доме дружбы народов в Нур-Султане планируется экспозиция башкирских национальных костюмов и предметов быта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 11 октября в Уфе глава Башкирии Радий Хабиров встретился с делегацией Казахстана.