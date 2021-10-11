Определен срок запуска прямого рейса Уфа — Нур-Султан
Уфа, 11 октября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Первые чартерные авиаперелёты из Нурсултана в Уфу и обратно могут запустить к началу 2022 года. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Авиаперелет
Сообщается, что кроме этого, в ходе культурного сотрудничества между Башкирией и Казахстаном планируется провести в Уфе выставку «Наследие Великой Степи», а в Доме дружбы народов в Нур-Султане планируется экспозиция башкирских национальных костюмов и предметов быта.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 11 октября в Уфе глава Башкирии Радий Хабиров встретился с делегацией Казахстана.