Прививки от COVID-19 сделали более 337 тыс. жителей Астраханской области
Астрахань, 11 октября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. В Астраханской области к 11 октября вакцинированы от коронавирусной инфекции 337 тыс. 157 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного минздрава.
Дарья Драй ИА REGNUM
В ожидании вакцинации от коронавируса
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Оба этапа иммунизации прошли 302 тыс. 511 человек.
За период прививочной кампании в регион поступило 361 тыс. 662 дозы вакцины «Спутник V», 14 тыс. 710 доз вакцины «ЭпиВакКорона» и 3 тыс. 170 доз вакцины «КовиВак», а также 59 тыс. 780 доз «Спутника Лайт».