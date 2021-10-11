Богота, 11 октября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Президент Колумбии Иван Дуке отправится 11 октября в США. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на релиз пресс-службы колумбийского лидера.

Tokota Иван Дуке

В ходе двухдневного визита президент побывает в Вашингтоне, где встретится с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом и директорами Торговой палаты США.

Он также примет участие в дискуссионно-аналитической сессии, модератором которой выступит исполнительный вице-президент и директор по международным делам Торговой палаты США Майрон Бриллиант.

Он также встретится с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, президентом Межамериканского банка развития Маурисио Клавер-Кароне и представителями Фонда Говарда Баффета.

В Нью-Йорке он встретится с руководителями Goldman Sachs и, как ожидается, проведёт встречу с генеральным секретарем Организации американских государств Луисом Альмагро.