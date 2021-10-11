Афины , , 15:21 — REGNUM Соединенные Штаты признают стратегическое положение Греции и стабилизирующую роль, которую играет эта страна в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в интервью газете To Vima 10 октября.

Никос Дендиас Cc Υπουργείο Εξωτερικών

Ожидается, что Дендиас посетит Вашингтон на следующей неделе, чтобы подписать Второй протокол о внесении поправок в Соглашение о взаимном сотрудничестве в области обороны.

Он отметил, что это происходит в то время, когда трансформируется стратегическое и военное присутствие США. По словам Дендиаса, США сейчас инвестируют во временное присутствие на территории других стран, а не в таковое на постоянной основе. При этом, отметил он, США «дистанцируются от Европы, и европейские страны теперь готовы платить, чтобы сохранить присутствие США на своей территории».

«Греция является исключением из этой тенденции, — сказал он. — Наши стратегические отношения с Соединенными Штатами достигли другого уровня, они находятся на самой высокой точке. Новое соглашение является кульминацией этих уникальных отношений».