Воробьев заявил о резком снижении стоимости газификации Подмосковья
Красногорск, 11 октября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Программа социальной газификации в Подмосковье позволила снизить стоимость этого вида работ в несколько раз. Об этом 11 октября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Мы получили порядка 68 тыс. заявок на социальную газификацию. По президентской программе подводим газ ко всем населенным пунктам бесплатно, а в сам дом — за очень небольшие деньги», — сказал Воробьев.
По его словам, раньше стоимость газификации домов доходила до полутора миллионов рублей, а сейчас — в разы ниже.
«Сейчас набор всех услуг стоит максимум 150 тыс. рублей. Это стало возможно благодаря инициативе президента России», — сказал Воробьев.