Красногорск, 11 октября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Программа социальной газификации в Подмосковье позволила снизить стоимость этого вида работ в несколько раз. Об этом 11 октября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Altai-republic.ru Газификация домов

«Мы получили порядка 68 тыс. заявок на социальную газификацию. По президентской программе подводим газ ко всем населенным пунктам бесплатно, а в сам дом — за очень небольшие деньги», — сказал Воробьев.

По его словам, раньше стоимость газификации домов доходила до полутора миллионов рублей, а сейчас — в разы ниже.

«Сейчас набор всех услуг стоит максимум 150 тыс. рублей. Это стало возможно благодаря инициативе президента России», — сказал Воробьев.