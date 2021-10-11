Ново-Огарево, Московская область, 11 октября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Программа развития сельского хозяйства до 2025 года должна быть продлена ещё на пять лет. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании о научно-техническом обеспечении развития АПК.

Сельское хозяйство

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«Считаю правильным продлить сроки действия научно-технической программы до 2030 года. И обеспечить бесперебойное выделение средств на разработку новых технологий, которые должны незамедлительно находить применение в аграрном секторе», — заявил Путин.

«При создании и внедрении передовых решений нужно обязательно учитывать необходимость адаптации сельского хозяйства к изменениям климата. Мы постоянно сейчас об этом говорим и правильно делаем», — указал он.