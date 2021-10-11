Киев, , 15:15 — REGNUM Ранее отправленный в отставку спикер украинской Верховной рады Дмитрий Разумков готов сотрудничать с теми политическими силами в парламенте страны, которые хотят «менять Украину». Он заявил об этом 11 октября в эфире телеканала «Украина-24».

Дмитрий Разумков Vadim Chuprina

Как отметил Разумков, во время голосования за его отставку объединились партии «Батькивщина», «Доверие», «Слуга народа» и «За будущее», что, по его мнению, стало новым форматом коалиции в Верховной раде.

Также бывший спикер украинского парламента добавил, что из-за этого он не вел переговоров о возможности сотрудничества ни с одной фракцией Рады.

«Но я готов сотрудничать с теми, кто конструктивно настроен действительно менять Украину. Не только говорить и видео снимать, а работать», — сказал Разумков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что к прошедшему у его дома в селе Козин под Киевом 9 октября митингу причастен нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.