Москва, 11 октября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. По ряду причин завершение строительства и превращение главного дома усадьбы «Студенец» в гастромаркет будет грубым нарушением всех принципов охраны культурного наследия. Об этом 11 октября ИА REGNUM заявил представитель Архнадзора Константин Михайлов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гастрономический рынок «Депо»

Ранее издание «КоммерсантЪ» сообщило о том, что принадлежащая Году Нисанову и Зараху Илиеву компания «Киевская площадь» приобрела усадьбу «Студенец» в парке «Красная Пресня». По словам близкого к проекту источника издания, после завершения работ на месте усадьбы откроется гипермаркет.

Михайлов считает, что о приобретении усадьбы «Студенец» абсолютно соответствует законодательству, и нет ничего дурного в том, что усадьба будет приспособлена под какие-то цели. Нарушение охранного законодательства заключается не в этом, и началось оно еще при мэре Юрии Лужкове, когда утраченное в ХХ веке историческое здание усадьбы попытались заменить на новодел.

«Во-первых, это здание, которое выдается и будет выдаваться за главный дом усадьбы «Студенец», это бетонный новодел. Во-вторых, превосходящий своими габаритами исторический прототип раза в полтора. И, в-третьих, стоящий не на историческом месте, поскольку из-за строительства набережной уменьшилась территория парка», — пояснил эксперт.

В настоящее время охранный статус имеют парк с прудами, мемориальная колонна и павильон «Октагон» сдвинутый еще в советские времена с исторического места, и сейчас оказавшийся внутри ограды Центра международной торговли. На текущий момент не известно, что будет приспособляться под нужды гастромаркета. Однако даже завершение строительства главного дома усадьбы уже будет нарушением.

«Если это строительство будут продолжено и завершено, это с моей точки зрения будет грубым нарушением всех принципов охраны культурного наследия», — заключил представитель Архнадзора.

В 2020 году в Мосгордуме прошел круглый стол, участники которого рассказали, что за последние годы столица потеряла более 150 памятников архитектуры. Также муниципальные депутаты, градозащитники и эксперты, на многочисленных примерах показали, чего лишилась Москва, а кроме того назвали главных виновников происходящего погрома.

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