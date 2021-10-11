Архангельск, 11 октября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. От семи до девяти лет лишения свободы получили участники архангельской преступной группы, занимавшиеся вымогательством. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Цитата из х/ф «Рэкет». Реж. Эрнест Ясан. 1992. Россия Вымогатели

По данным ведомства, четверо подсудимых под угрозой и с применением насилия требовали от предпринимателя, который занимается организацией концертов известных артистов в Архангельске, передачи им денег в размере 2 320 тысяч рублей. Часть из них — 120 тысяч рублей — потерпевшим были переданы одному из вымогателей.

«Опасаясь за свою жизнь и жизнь своих родственников, в адрес которых также высказывались угрозы, потерпевший обратился за помощью в правоохранительные органы, после чего с поличным задержаны двое из подследственных. В последующем задержаны еще два участника противоправной деятельности», — сообщили в Следкоме.

Свою вину фигуранты уголовного дела не признали. Двум из них суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Двое других отправятся в колониюю на семь лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге за вымогательство задержан таксист.