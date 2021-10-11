Москва, 11 октября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Для воинских подразделений в Арктике создадут целую линейку транспортных средств. Об этом сообщает издание «Красная звезда».

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Так, в линейку таких транспортных средств войдут: гусеничные вездеходы, колесные автомобили, а также снегоходы и мотовездеходы.

Крупная техника будет переведена на единое снегоболотоходное легкобронированное 2-звенное гусеничное базовое шасси грузоподъемностью до 4,0 тонн. Также планируется замена устаревших базовых шасси грузоподъемностью от 6 до 30 тонн. На их места придут высокоунифицированные гусеничные машины семейства «Вездесущий».

Кроме того, планируется заменить однозвенные небронированные снегоболотоходные гусеничные транспортеры-тягачи ГТ-СМ и ГТ-Т грузоподъемностью от одной до двух тонн на небронированные машины ДГМ ГАЗ-3344−20 грузоподъемностью до трёх тонн.

Среди колесных автомобилей появятся новые спецверсии «Урала» и «КамАЗа», созданные специально для экстремальных арктических условий. Эксплуатировать такие машины можно при температуре до минус 60 градусов Цельсия. Также разрабатывается еще один колесный автомобиль, который оснастят шинами низкого давления увеличенного радиуса.

Ранее в Якутии на испытательном полигоне специалисты НТЦ ПАО «КАМАЗ» провели испытания уникального трёхосного снегоболотохода «КамАЗ-Арктика».

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