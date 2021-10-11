11 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили сообщение личного врача бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николоза Кипшидзе об ухудшении состояния здоровья его подопечного.

Мирослава Романенко, , 17:15 — REGNUM В Грузии ухудшилось состояние здоровья бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом 10 октября сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе телеканалу «Мтавари архи».

Цитата из видео. Михаил Саакашвили арестован в Грузии. Канал Georgian Public Broadcaster

По словам Кипшидзе, экс-главе Грузии, объявившему ранее в тюрьме города Рустави голодовку, требуется госпитализация.

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Новость обсудили в социальной сети Facebook на страницах каналов «112 Украина» и «Первый независимый». Также сообщение врача экс-президента Грузии обсудили читатели телеграм-канала Klymenko Time. Многие отметили, что «ухудшение состояния здоровья» — некий «ход» так называемых «оппозиционеров», задержанных правоохранительными органами и помещенных под стражу.

«Классический вариант. Они как на зону попадают, то через неделю впадают в предсмертное состояние, на суд их возят в инвалидном кресле, а потом — снова волшебное исцеление. (вспомните Юльку Тимошенко)», — написал Андрей С.

«Так пусть кушает, все равно уже проиграли», — добавила Зинаида Н.

Цитата из видео Михаил Саакашвили арестован в Грузии. Канал Georgian Public Broadcaster

«Думаю, принудительное кормление никто не отменял. Если реально будут проблемы со здоровьем — накормят. Другой вопрос, что, возможно, его политическим соратникам Михо желателен… как жертва, и вполне могут дотянуться», — отметил Станислав М.

«Какие же они все дешевые актеры. Как только оказываются в тюрьме, то сразу плохо», — отреагировал Сергей Л.

«У нас пол-Украины голодает, пусть попробует на себе», — пишет Света Д.

«Лечебное голодание под присмотром может длиться до 40 дней. Почистит организм, оздоровится, постройнеет. Станет неважно, капельницу поставят», — написала Любовь П.

«Если выдавать по галстуку в день… До следующих выборов протянет…» — иронизирует Андрей Г.

«Как они задолбали, эти герои, которые начинают умирать сразу же после задержания. А до этого легко прыгали по крышам и прорывались через таможни разных стран…» — добавил Artemidon.

«А чем он отличается от других заключённых?» — не понимает КостЯнЫч.

«Потом выйдет, как Надя [Савченко] и [Олег] Сенцов — с ряхами, как у хрюшек… голодающие «наши», — смеется Alisa Fox.

Надежда Савченко в Верховной Раде Украины (сс)ВАДИМ ЧУПРИНА

«Удивительно, сколько находится болезней у абсолютно здоровых людей сразу после посадки в тюрьму! Волшебство какое-то», — смеется Андрей М.

«Саакашвили давно уже нужно было перевести в больницу, причём в специальную, а проще говоря — в дурку. Там он и Путина встретит, и даже Наполеона», — не без иронии добавил Владимир.

«Что-то сторонники Михаила не спешат освобождать его из тюрьмы. Надоел уже всем этот фрик», — отметила Svitlana.

«Не успел приехать — и уже в больницу?» — смеется Вячеслав.

«Сенцов тоже голодал, а на выходе что-то килограмм на 10 поправился», — пишет Alex O.

Олег Сенцов Antonymon

«Десять дней он голодает, если точнее. А вообще, все правильно — голодать надо под присмотром специалистов», — не без сарказма добавила Люда.

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Напомним, позже информацию об ухудшении здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили опровергла пресс-служба специальной пенитенциарной службы министерства юстиции Грузии.