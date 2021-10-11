Афины , 11 октября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Министр защиты граждан Греции Такис Теодорикакос анонсировал укрепление границ страны, передает AMNA 10 октября. Министр объявил о решимости Греции защищать как мир и стабильность, так и свои границы.

George Laoutaris Полиция Греции

Говоря о границы Греции ‑ и Евросоюза в целом — с Турцией, министр рассказал, что на данном участке на сегодняшний день завершено строительство 37 километров ограды.

«Безопасность границ нашей страны является необходимым условием для того, чтобы греки были в безопасности на всей территории. Всем известно, что Греция — это страна, которая защищает мир и стабильность в геостратегически сложном регионе. В то же время, однако, Греция полна решимости защищать свои границы от любого вторжения, от любой угрозы. Мы находимся в полной готовности, мы еще больше укрепляем наши силы в этом районе. В ближайшие месяцы греческая полиция будет усилена 250 новыми пограничниками», — отметил он.

Министр также упомянул о новом стратегическом союзе с Францией, оценив, что сейчас «страна в целом стала намного сильнее».