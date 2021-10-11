Лондон, 11 октября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Один из основателей группы The Beatles ПолМаккартни высказался насчёт причин распада коллектива. Об этом 11 октября пишет издание New York Post.

EMI The Beatles

По словам Маккартни, The Beatles распались из-за музыканта Джона Леннона. «Я не спровоцировал раскол. Это был наш Джонни. Однажды Джон вошел в комнату и сказал: «Я ухожу из Beatles» — прокомментировал Маккартни.

ИА REGNUM напоминает, что The Beatles распалась в 1969—1970 году после конфликта участников группы на почве творческих разногласий. В это время Маккартни выпустил свой первый сольный альбом, из-за чего общественность обвинила его в прекращении существования коллектива.