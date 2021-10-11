Ново-Огарево, Московская область, 11 октября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. В 2021 году России удалось практически полностью обеспечить свои потребности по основным группам продовольствия. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании о научно-техническом обеспечении развития АПК.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Во многом благодаря вашему добросовестному самоотверженному труду даже в непростых погодных условиях текущего года собран урожай — практически полностью обеспечены потребности страны по всем основным группам продовольствия», — заявил Путин.