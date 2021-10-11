Санто-Доминго, 11 октября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Чрезвычайное положение и комендантский час, введённые в Доминиканской Республике для борьбы с COVID-19, отменены с 11 октября, а новые альтернативные меры будут введены 18 октября. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Доминиканская Республика

Доминиканская Республика находится в такой ситуации с 20 июля 2020 года, и только Национальный округ и провинции Ла-Альтаграсия и Педерналес обходятся без этих правил в силу того, что там вакцинировано более 70% населения.

По данным органов здравоохранения, правила, которые вступят в силу 18 октября, ограничат доступ в общественные места, школы, на работу и другие места для лиц старше 12 лет, если они не предъявят прививочный сертификат либо отрицательный результат ПЦР-теста.

Эта мера будет применяться для личного доступа на рабочие места с закрытыми помещениями, в государственные и частные учебные центры, рестораны, бары, дискотеки, клубы, торговые центры, спортзалы, спортивные площадки и другие места, включая средства транспорта.

Власти также предупредили, что предъявление фальшивых сертификатов, результатов тестов или специальных разрешений будет караться в соответствии с уголовным кодексом, а министерство здравоохранения призвало учреждения сообщать о нарушениях в этой области.

Существующие меры, такие как обязательное использование масок и мытье рук, а также нахождение в общественных заведениях только 75% от общей вместимости, продолжают своё действие.