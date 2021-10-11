Ново-Огарево, Московская область, , 15:08 — REGNUM Высокий урожай в 2021 году в России объясняется качественными изменениями в лучшую сторону в отрасли сельского хозяйства. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании о научно-техническом обеспечении развития АПК.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Даже в непростых погодных условиях текущего года собран хороший урожай. Практически полностью обеспечены потребности страны по всем основным группам продовольствия. И, конечно, высокие показатели — это результат системных изменений в агропромышленном комплексе», — заявил Путин.

«Он стал по-настоящему современным, насыщенным передовыми технологиями и новациями. Для этого мы вместе много сделали», — указал он.