Тбилиси, , 15:11 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили продолжает считать, что Михаил Саакашвили достоин очередного обвинительного приговора, 11 октября сообщает грузинский телеканал «Рустави 2».

Ираклий Гарибашвили President.gov.ua

Гарибашвили разъяснил своё недавнее высказывание, которое он сделал по адресу находящегося в тюрьме бывшего президента. По словам Гарибашвили, не ему решать, присуждать ли Саакашвили новые тюремные сроки. Но в вопросе журналиста премьер-министр ясно услышал то, что Саакашвили призывает общество к перевороту. А это — преступление, и за него Саакашвили будет наказан дополнительно.

«Я бы посоветовал всем тем людям, которые неправильно поняли моё заявление, выслушать его ещё раз и не делать неверных интерпретаций. Во-первых, я дал свою политическую оценку, а, во-вторых, я не говорил, что «пусть Саакашвили ведёт себя прилично». Когда журналист мне сказал, что Саакашвили продолжает делать свои заявления, то я расценил подобное, как проявление заключённым Саакашвили неповиновения и осуществление призывов к перевороту. И только в ответ на это я, наполовину иронично, дал политический ответ. Ведь каждый начинающий юрист прекрасно знает, что если арестованный, находясь в заключении, совершит новое преступление, то, естественно, ему добавят новые статьи», — заявил Гарибашвили.

Напомним, что 3 октября Ираклий Гарибашвили публично пригрозил Михаилу Саакашвили дополнительными тюремными сроками.