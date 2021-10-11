Москва, 11 октября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Молодёжную команду московского ЦСКА возглавил старший тренер юношеской сборной России по футболу (игроки до 15 лет) Ролан Гусев. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба клуба.

ЦСКА

С 2017 года молодёжную команду «армейцев» возглавлял Андрей Аксёнов. 10 октября он покинул этот пост.

Напомним, Гусев выступал за ЦСКА с 2002 по 2007 год. В составе команды он стал трёхкратным чемпионом России, трижды выиграл Кубок России, а также Кубок УЕФА.

В сезоне 2019/20 Гусев работал в Детской юношеской спортивной школе (ДЮСШ) ЦСКА и был тренером команды 2004 года рождения. С 2020 года он возглавляет юношескую сборную России.