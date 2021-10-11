Москва, 11 октября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Биржевая цена топочного мазута по территориальному европейскому индексу выросла на 2%, превысив 28,2 тыс. рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Penza350.ru Мазут

Так, цена выросла за день на 2% и составила 28,26 тыс. рублей за тонну. Предыдущий рекорд был установлен 6 октября, тогда цена достигала 28,04 тыс. тыс. рублей за тонну.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики заявил, что потребление нефти и газа в ближайшие десятилетия продолжит расти.

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