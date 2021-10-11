Москва, 11 октября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Доля подержанных автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) составила 20% от всего объема проданных в России за июль — сентябрь 2021 года машин с пробегом. Об этом сообщается в исследовании «Авито.Авто».

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Больше всего автомобилей SUV с было продано за отчетный период в Москве (19,71% от общероссийской реализации подержанных кроссоверов и внедорожников).

По продажам машин сегмента SUV по итогам третьего квартала 2021 года в России лидирует Lada 4×4. Средняя цена этой модели в стране составила 181 тыс. рублей. Следом идёт Chevrolet Niva со средней стоимостью в 300 тыс. рублей в России.

Также в России среди подержанных кроссоверов и внедорожников пользуются спросом модели Renault Duster (750 тыс. рублей), Toyota RAV4 (1,3 млн рублей) и Nissan Qashqai (815 тыс. рублей).

Напомним, за три квартала 2021 года средняя стоимость автомобилей с пробегом в России увеличилась в годовом сравнении на 20,5%.

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