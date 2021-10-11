Киев, 11 октября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Отложить реальные переговоры с Украиной до того времени, когда в этой стране появится «вменяемое руководство», — это правильная позиция, но ждать и «терпеть» было бы неверно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 11 октября, комментируя статью заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Как сообщалось ранее, Медведев опубликовал в газете «Коммерсантъ» статью «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством». «Украинские руководители нынешней генерации — люди абсолютно несамостоятельные», невежественные и необязательные, отметил автор.

Нужно «дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией. Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые», — резюмировал Медведев.

« В сугубо внешнеполитической части статьи Дмитрия Медведева, обращённой в первую очередь к западным странам, обратило внимание упоминание «наших партнёров», по отношению к которым, как и к России, современное руководство Украины «лжёт и уходит от принятых решений». Видимо, в первую очередь здесь имеются в виду Германия и Франция. Думаю, что Берлину и Парижу Киев если и лжёт, то иначе, чем нам, — там, уверен, есть своё взаимопонимание.

Во всяком случае, до последнего времени Германия и Франция реально не захотели заставить Киев выполнять Минские соглашения. Не попытались. Ничего реально весомого об этом не сказали. То же самое касается и дискриминационной политики Киева в отношении русских на Украине, подавления им политических противников и свободных СМИ.

Наоборот, они берут его под опеку. Соответственно, ни Берлин, ни тем более Париж нам в украинском вопросе, если решать его серьёзно, не партнёры. Об этом, наравне с заявлением об отказе вести переговоры с нынешней украинской верхушкой, тоже когда-то придётся сказать чётко и ясно.