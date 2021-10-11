Белград, , 15:00 — REGNUM В Белграде прошла двухсторонняя встреча глав МИД Азербайджана и Турции Джейхуна Байрамова и Мевлюта Чавушоглу. Об этом 11 октября сообщил в соцсети Twitter глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Вооружённые Силы Азербайджана и Турции Mod.gov.az

«Мы встретились с министром иностранных дел Азербайджана, моим братом Джейхуном Байрамовым в Белграде. Мы обсудили двусторонние отношения», — написал Чавушоглу.

Глава МИД Турции добавил, что во время встречи стороны также подняли вопрос о подготовке к саммиту представителей стран-участниц Тюркского совета. Он должен пройти в Стамбуле 12 ноября.

Напомним в столице Сербии 11 октября стартовал двухдневный саммит в честь 60-летия основания Движения неприсоединения. В нём участвуют представители 105 стран. Россия впервые участвует в саммите в качестве наблюдателя.

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