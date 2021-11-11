Екатеринбург, 11 октября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Двое из троих осуждённых за убийство свердловской автомобилистки Ксении Каторгиной добились смягчения наказания. Такое решение вынес апелляционный суд в Санкт-Петербурге.

Суд

Екатерина Меньшикова пробудет в колонии общего режима 16 лет вместо 17-ти, а Марат Ахметвалиев на строгом режиме — 19 с половиной лет вместо 20. Михаилу Федоровичу срок оставили без изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, Ксения Каторгина собиралась продать свою машину и пропала 10 октября 2019 года. Её нашли убитой на окраине Екатеринбурга. Преступление вызвало широки резонанс. У женщины остался ребёнок. Подозреваемых вскоре поймали. 25 июня 2021 года Свердловский облсуд вынес им приговор.