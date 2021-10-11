Красногорск, 11 октября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Подмосковным фермерам будут предоставляться дополнительные земельные наделы. Об этом 11 октября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

sebagee Сельское хозяйство

По мнению главы Подмосковья, такие меры позволят стимулировать развития сельского хозяйства на территории региона и создать новые рабочие места.

«Разрабатывается программа смысл которой в предоставлении успешным фермерам до 10 гектаров земли в разных локациях Московской области, чтобы фермеры и раньше могли использовать новейшие технологии, развивать бизнес и обеспечивать занятость», — сказал Воробьев.