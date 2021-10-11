Джакарта, 11 октября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Индонезия примет чемпионат World Superbike (WorldSBK), который пройдет с 19 по 21 ноября 2021 года на острове Ломбок, сообщает Kompas.

Graham Crumb Ломбок

Мероприятие пройдет с участием 25 000 вакцинированных зрителей.

Кроме того, каждая команда и экипаж World Superbike по прибытию в Индонезию должны оставаться на карантине в течение пяти дней.

На острове Ломбок первую дозу вакцины против коронавируса получили 75,31% жителей, а полную вакцинацию прошли лишь 13,55%.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан выразил надежду, что открытие международных рейсов на Бали поможет восстановить экономику острова.