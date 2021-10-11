Москва, 11 октября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. В Дипломатической академии МИД России представили новую коллективную монографию, посвящённую проблемам современной цифровой дипломатии. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Www.dipacademy.ru Дипломатическая академия МИД РФ

В число авторов книги, вышедшей на английском языке под названием «Digital Diplomacy», вошли проректоры Дипломатической академии Андрей Данельян, Владимир Заемский и Олег Карпович, а также начальник отдела департамента информации и печати МИД РФ Григорий Троянский.

Новая монография посвящена широкому кругу практических проблем дипломатии в цифровую эпоху и предназначена как для исследователей, так и для действующих дипломатов, в том числе иностранных.