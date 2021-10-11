Архангельск, 11 октября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 325 человек, 77 из них — жители областного центра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, прирост заболевших отмечен также в Коряжме (+37), Северодвинске (+32), Няндомском районе (+25), Новодвинске (+24), в Плесецком (+19) и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области за полтора месяца от ковида скончались боле трехсот человек.