Москва, 11 октября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Российский магазин PlayStation Store поднял цены на множество игр. Информация была опубликована 11 октября на сайте платформы.

Логотип PlayStation

Некоторые игры серьёзно подорожали, например, стоимость XCOM 2 Digital Deluxe Edition выросла с 4599 рублей до 5719 рублей, т. е. более, чем на 24%. В среднем цены в PlayStation Store выросли на 20%-22%, но это коснулось не всех позиций, цены на некоторые игры увеличились на 8%-10%, таким образом, их стоимость выросла на 100−200 рублей.

Напомним, PlayStation Store — это онлайн-магазин, в котором владельцы различных консолей PlayStation могут покупать игры. Отметим, что некоторые журналисты и видеоблогеры критикуют Sony за ценовую политику в отношении видеоигр в России, отмечая, что при существующем подходе компания вряд ли сможет обеспечить себе прочное положение на региональном рынке.