Sony подняла цены в PS Store, расстроив российских владельцев PlayStation
Москва, 11 октября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Российский магазин PlayStation Store поднял цены на множество игр. Информация была опубликована 11 октября на сайте платформы.
Некоторые игры серьёзно подорожали, например, стоимость XCOM 2 Digital Deluxe Edition выросла с 4599 рублей до 5719 рублей,
Напомним, PlayStation Store — это онлайн-магазин, в котором владельцы различных консолей PlayStation могут покупать игры. Отметим, что некоторые журналисты и видеоблогеры критикуют Sony за ценовую политику в отношении видеоигр в России, отмечая, что при существующем подходе компания вряд ли сможет обеспечить себе прочное положение на региональном рынке.