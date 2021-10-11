Красногорск, 11 октября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Подмосковье вносит свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности России. Об этом 11 октября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Government-nnov.ru Сельское хозяйство

Глава Подмосковья сообщил, что на территории региона действует ряд программ, которые развивать сельское хозяйство несмотря на ограниченный с точки зрения территории потенциал.

«Не случайно у нас существует ряд программ, которые позволяют несмотря на то, что у нас ограниченная территория для сельского хозяйства, показывать неплохие результаты. Неплохие — это оставаться лидерами и по молоку, и по овощам, и по зерновым на гектар. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.