Воробьев оценил качество сельского хозяйства в Подмосковье
Красногорск, 11 октября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Подмосковье вносит свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности России. Об этом 11 октября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.
Глава Подмосковья сообщил, что на территории региона действует ряд программ, которые развивать сельское хозяйство несмотря на ограниченный с точки зрения территории потенциал.
«Не случайно у нас существует ряд программ, которые позволяют несмотря на то, что у нас ограниченная территория для сельского хозяйства, показывать неплохие результаты. Неплохие — это оставаться лидерами и по молоку, и по овощам, и по зерновым на гектар. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.