Киев, 11 октября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. На Украине планируют вакцинировать от коронавирусной инфекции 70% населения, однако пока темпы иммунизации низкие. Виной всему влияние «российской пропаганды». Об этом в интервью «Голосу Америки» (СМИ, признанное в России иноагентом) заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцинация

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Глава ведомства подчеркнул, что в стране есть и вакцина, и способности системы здравоохранения.

«Но российская пропаганда, которая разгоняет фейки на территории нашей страны, не позволяет нам двигаться такими темпами, как другие европейские государства», — пояснил украинский министр.

Ляшко подчеркнул, что против Украины ведётся гибридная война и воевать приходится на всех фронтах. Однако, заверил глава украинского минздрава, «мы справимся».

По его словам, на сегодняшний день на Украине сделано более 13 млн прививок: из них 7,5 млн человек получили одну дозу, ещё 6 млн полностью вакцинированы. При этом официально население страны составляет более 41 млн человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министрУкраины Денис Шмыгаль заявил, чтоситуация с распространением коронавирусной инфекции в некоторых областях Украины обретает угрожающий масштаб. По его словам, несколько областей рискуют попасть в красную зону эпидемиологической опасности по COVID-19. Это значит, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей будут полностью вакцинированы.