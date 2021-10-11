Уфа, 11 октября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Паспорт выдали женщине, которая спустя 30 лет вернулась из Туркмении в Башкирию. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба МВД РФ по региону.

jackmac34 Паспорт

По имеющейся информации, раньше женщина с родственниками жила в Башкирии, а в 1991 году 20-летняя девушка уехала в Туркмению знакомиться с родственниками жениха.

Сообщается, что первое время она писала родственникам письма, а потом совсем пропала. Родственники искали ее, но без успешно.

«Спустя долгие годы женщина вышла на связь со своей сестрой, которая помогла ей вернуться на родину. Принимая во внимание, что она родилась на территории РСФСР, а в связи со сложившимся обстоятельствами в 1991 и 1992 годах гражданка бывшего СССР не могла самостоятельно выбрать постоянное жительство теперь она была признана гражданкой Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас 50-летняя женщина проживает со своей сестрой.