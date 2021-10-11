Пенза, 11 октября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. В Пензе с 11 октября в торговых центрах вновь заработают пункты вакцинации, где можно привиться от гриппа и COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцинация

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Возобновлена иммунизация населения в ТЦ «САНиМАРТ» и ТРК «Коллаж». Прививочные пункты открыты с понедельника по пятницу с 15:00 до 18:00. Время работы пунктов вакцинации в выходные уточняется.

Также организован прививочный пункт в Доме молодежи. Получить прививку здесь можно с понедельника по пятницу с 14:00 до 19:00.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по COVID-19 часть населения обязали пройти вакцинацию. Руководителям предприятий в срок до 15 ноября необходимо организовать проведение вакцинации сотрудников первым компонентом или однокомпонентной вакциной, до 15 декабря — вторым компонентом вакцины, не менее 80% от общей численности работников.

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