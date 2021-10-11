Москва, 11 октября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. В Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова стартовал всероссийский фестиваль науки «Наука 0+». Местом проведения станут более 300 площадок во всех регионах страны.

Всероссийский фестиваль науки «Наука 0+»

Задачей фестиваля является привлечение в научно-исследовательские и технологические проекты как можно больше молодёжи. С публичными лекциями выступают молодые учёные, продвигающие инновационные проекты. В 2021 году ожидается более 15 млн посетителей площадок.

ПАО «НК «Роснефть» представило участникам фестиваля результаты арктической научной программы. С 2012 года компания направила в заполярные регионы более 30 экспедиций для исследования ледовой обстановки, метеоусловий, геологического строения почв, а также по изучению представителей животного мира, которые являются биоиндикаторами состояния окружающей среды. Исследования Крайнего Севера, проводимые Роснефтью совместно с ведущими научными институтами страны, стали самыми масштабными с советских времён. Результаты работ, выполненных с учётом лучших мировых практик, позволят учёным расширить и актуализировать данные о популяции исследуемых видов и разработать мероприятия по их охране.

Rosneft.ru «Роснефть» приняла участие в Фестивале науки Nauka 0+

Роснефть и «Иннопрактика» на основе психрофильных микроорганизмов совместно разработали микробный препарат, предназначенный для очистки северных морей от «хронических» углеводородных загрязнений. В 2021 году проект получил диплом лауреата первой премии Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение континентального шельфа. Препарат позволяет обеспечить высокую степень утилизации углеводородов в условиях морской среды при низких (в том числе отрицательных) температурах. Эксперты отмечают, что эта характеристика принципиально выделяет разработку среди других подобных.

Фото АО «Росгеология»

Тестирования активности микроорганизмов в условиях, максимально приближенных к реальным, проводятся на базе Беломорской биологической станции Биологического факультета МГУ. Для изучения активности штаммов применялись проточные морские аквариумы, в которых моделировались условия северных морей. Сейчас проект дошёл до ключевой стадии реализации — масштабирования технологии для промышленного производства препарата.

Rosneft.ru «Роснефть» приняла участие в Фестивале науки Nauka 0+

Объектом научного внимания стал шельф Восточной Арктики, где впервые в истории Роснефть провела бурение малоглубинных стратиграфических скважин на севере Карского моря и моря Лаптевых. Проводимые исследования позволяют понять, каким образом формировался арктический шельф. Лабораторные анализы отобранного керна выполняются негосударственным институтом развития «Иннопрактика» и геологическим факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова.