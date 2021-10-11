Вена, , 14:48 — REGNUM Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел Александера Шалленберга к присяге в качестве канцлера Австрии. Церемония 11 октября в президентской канцелярии в Вене.

Флаг Австрии

Ван дер Беллен также освободил от должности канцлера Себастьяна Курца. Шалленберг занимал пост главы МИД Австрии. Вместо него министром иностранных дел президент назначил Михаэля Линхарта.

Напомним, экс-канцлер Австрии Себастьян Курц принял решение об отставке в связи с тем, что в его отношении ведется расследование по подозрению в пособничестве дачи взятки и злоупотреблении доверием.

Курц предложил президенту Александеру Ван дер Беллену назначить своего соратника Шалленберга на пост главы правительства. Сам Курц останется главой Австрийской народной партии.