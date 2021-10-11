Вена, 11 октября 2021, 14:48 — REGNUM Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел Александера Шалленберга к присяге в качестве канцлера Австрии. Церемония 11 октября в президентской канцелярии в Вене.

Флаг Австрии
Флаг Австрии

Ван дер Беллен также освободил от должности канцлера Себастьяна Курца. Шалленберг занимал пост главы МИД Австрии. Вместо него министром иностранных дел президент назначил Михаэля Линхарта.

Напомним, экс-канцлер Австрии Себастьян Курц принял решение об отставке в связи с тем, что в его отношении ведется расследование по подозрению в пособничестве дачи взятки и злоупотреблении доверием.

Курц предложил президенту Александеру Ван дер Беллену назначить своего соратника Шалленберга на пост главы правительства. Сам Курц останется главой Австрийской народной партии.