Санкт-Петербург, , 14:52 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил на согласование министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову кандидатуру Александра Германа на должность председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга. Об этом 11 октября сообщили в пресс-службе губернатора.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласование руководителя природоохранного ведомства региона на федеральном уровне требуется по закону.

«В настоящее время Александр Герман занимает пост заместителя председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга», — уточнили в Смольном.

Предыдущий глава комитета по природопользованию Денис Беляев был освобожден от должности распоряжением городского правительства 2 июля 2021 годв — чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию по семейным обстоятельствам. Временное исполнение обязанностей председателя комитета с 3 июля 2021 года было возложено на заместителя председателя комитета Александра Кучаева.

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности проводит государственную политику в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, а также координирует деятельность иных исполнительных органов государственной власти Санкт‑Петербурга в этой сфере.

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