Париж, 11 октября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Покупатель из Франции приобрёл за €2 тыс. фрагмент гроба французского императора Наполеона Бонапарта, выставленный на торги аукционным домом Métayer. Об этом сообщает 11 октября радиостанция France Bleu.

Андреа Аппиани. Наполеон Бонапарт. 1805

Торги прошли в городе Мулен в центре Франции. Покупатель через интернет заплатил за лот €1600, ещё €400 составили аукционные издержки.

В 1840 году прах императора перевезли с острова Святой Елены во Францию. После этой миссии Франсуа Орлеанский, принц де Жуанвиль оставил себе деревянный фрагмент гроба. Это предмет вручили одному из членов экипажа корабля принца, а позднее подарили депутату от департамента Ньевр. История предмета отражена в записках, которые продали вместе с ним.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на торги выставили одну из двууголок французского императора.

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