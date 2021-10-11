Мурманск, 11 октября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области от ковида скончались девять человек, всего с начала пандемии — 2156. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Число больных ковидом за сутки пополнили 189 северян, большинство из них — 75 человек — жители региональной столицы. Всего на лечении находятся 16 053 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманский губернатор допустил ужесточение антиковидных мер в связи с ухудшением эпидобстановки.